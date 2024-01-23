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20:38, 23 января 2024Силовые структуры

Россиянин открыл нелегальный пункт обмена валюты и украл 9,5 миллиона рублей

Силовики разыскали похитившего 9,5 млн руб. под видом обмена валюты в Москве

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону силовики разыскали 47-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 9,5 миллиона рублей под видом обмена валюты в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Задержанному предъявлено обвинение, он заключен под стражу. По данным следствия, в мессенджере мужчина искал подработку, и пользователь по имени Семен предложил ему открыть нелегальный пункт обмена валюты. С этой целью он через закладку передал обвиняемому паспорт на чужое имя, деньги на аренду и ремонт помещения, а также телефон для связи.

Фигурант по указанию заказчика нашел на улице Новослободской свободное помещение с черным выходом, снял его, сделал ремонт, во время которого установил стену с окном и купюроприемником, расставил мебель, приобрел машинку для пересчета денег и пачку фальшивых долларов.

Семен через некоторое время сообщил ему о прибытии клиентов, которые хотели обменять рубли на доллары. Обвиняемый встретил их, взял 9,5 миллиона рублей, показав им муляж долларов. Под предлогом того, что ему надо убрать деньги, он сбежал через черный ход.

Затем обвиняемый встретился с сообщником, отдал ему похищенные рубли, оставив себе в качестве вознаграждения один миллион рублей, после чего покинул столицу.

В настоящее время силовики проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску сообщников.

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      Любовь Ширижик
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