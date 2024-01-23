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22:58, 23 января 2024Мир

Власти США обеспокоились сотрудничеством России и КНДР

Кирби: США беспокоит укрепление сотрудничества России и КНДР
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

США беспокоит укрепление взаимовыгодного сотрудничества между Россией и КНДР и его возможные последствия, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

«Нас беспокоит способность [президента России Владимира] Путина извлекать выгоду из этих отношений и способность [главы Северной Кореи] Ким Чен Ына извлекать выгоду из этих отношений», — рассказал представитель американской администрации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на скорый визит Путина в Северную Корею. По его словам, сроки поездки сроки будут дополнительно согласовываться с Пхеньяном по дипломатическим каналам.

13 сентября 2023 года российский и северокорейский лидеры провели переговоры на космодроме Восточный. Встреча продлилась около шести часов. Главы государств прогулялись по космодрому, провели переговоры с делегациями и в формате тет-а-тет, а также посетили торжественный обед.

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      Марина Совина
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