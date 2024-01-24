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11:18, 24 января 2024Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха на Бали, Индонезия. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, сидя на улице у доски для серфинга, которую назвала одним из полюбившихся ей предметов. При этом звезда надела слитный купальник черного цвета с глубокими вырезами на бедрах и убрала волосы в высокий пучок.

Кроме того, артистка продемонстрировала, как выполняет гимнастический мост у прозрачных раздвижных дверей в комнате с видом на море.

В декабре Любовь Толкалина также показала естественную внешность на новом видео. Артистка снялась, лежа в кровати на белой простыни, в майке бежевого оттенка на тонких бретелях.

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      Карина Черных
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