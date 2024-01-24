Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:39, 24 января 2024Забота о себе

Агроном раскрыл способы подготовить семена к посеву

Агроном Терентьев: перед посевом семена нужно обработать горячей водой

Фото: Vince Veras / Unsplash

Обеззараживание семян при помощи термической обработки важно, поскольку большинство болезней овощных культур передается через посадочный материал, предупредил агроном Денис Терентьев. Способы подготовить семена к посеву он раскрыл в беседе с aif.ru.

Перед термообработкой, говорит агроном, нужно провести стадию отбора — очистить посадочный материал от семян-пустышек. «В 100 миллилитрах воды разведите два-три грамма обычной поваренной соли и опустите туда проверяемые семена. Через 10-15 минут часть из них всплывет на поверхность. Их и надо выбросить», — сказал Терентьев, добавив, что оставшиеся семена нужно промыть и высушить.

После, продолжил Терентьев, можно обработать семена с помощью термоса с горячей водой и куска марли, куда надо завернуть подвергаемые обработке семена. «Мешочек с семенами опускается в термос, термос закупоривается. Семена должны пробыть в этой "бане" минимум 20 минут, но не более 30 минут. Извлеченные из термоса, они на две-три минуты помещаются под струю холодной воды», — объяснил он. После обработки семена нужно высушить.

Материалы по теме:
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023

По словам Терентьева, максимальная температура, при которой можно греть семена томатов и баклажанов составляет +52 ºС, свеклы — +50 ºС, капусты, редиса и репы — +54 ºС. Для баклажана и свеклы при этом, уточнил специалист, достаточно 25 минут обработки, для томата — 30 минут, для капусты, редиса и репы — 20 минут. Он подчеркнул, что в процессе термической обработки до 30 процентов семян могут прийти в негодность, однако это грозит только некачественным, нежизнеспособным семенам.

Ранее реабилитолог Владимир Бондаренко призвал дачников делать растяжку после работ на приусадебном участке, чтобы избавиться от болей в спине. Для этого врач посоветовал оставаться в положении сидя на корточках после завершения работы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россия официально обвинила Украину в атаке на Ил-76 под Белгородом

      Россиянам рассказали о способе бесплатно смотреть футбол

      В Латвии назвали срок строительства балтийской линии обороны

      Путин поделился с президентом Чада тревогой по поводу ситуации в стране

      Премьер Италии посетит Киев

      Крупнейший автопроизводитель задумался о продаже всех автосалонов в Германии

      Россиянкам без талии назвали подходящую одежду

      В ЕС заявили о возможном увеличении пророссийских депутатов в Европарламенте

      Литва ограничила поездки госслужащих в Россию, Белоруссию и Китай

      Россиянин расправился с товарищем металлической трубой и попал под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше