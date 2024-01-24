Агроном раскрыл способы подготовить семена к посеву

Агроном Терентьев: перед посевом семена нужно обработать горячей водой

Обеззараживание семян при помощи термической обработки важно, поскольку большинство болезней овощных культур передается через посадочный материал, предупредил агроном Денис Терентьев. Способы подготовить семена к посеву он раскрыл в беседе с aif.ru.

Перед термообработкой, говорит агроном, нужно провести стадию отбора — очистить посадочный материал от семян-пустышек. «В 100 миллилитрах воды разведите два-три грамма обычной поваренной соли и опустите туда проверяемые семена. Через 10-15 минут часть из них всплывет на поверхность. Их и надо выбросить», — сказал Терентьев, добавив, что оставшиеся семена нужно промыть и высушить.

После, продолжил Терентьев, можно обработать семена с помощью термоса с горячей водой и куска марли, куда надо завернуть подвергаемые обработке семена. «Мешочек с семенами опускается в термос, термос закупоривается. Семена должны пробыть в этой "бане" минимум 20 минут, но не более 30 минут. Извлеченные из термоса, они на две-три минуты помещаются под струю холодной воды», — объяснил он. После обработки семена нужно высушить.

По словам Терентьева, максимальная температура, при которой можно греть семена томатов и баклажанов составляет +52 ºС, свеклы — +50 ºС, капусты, редиса и репы — +54 ºС. Для баклажана и свеклы при этом, уточнил специалист, достаточно 25 минут обработки, для томата — 30 минут, для капусты, редиса и репы — 20 минут. Он подчеркнул, что в процессе термической обработки до 30 процентов семян могут прийти в негодность, однако это грозит только некачественным, нежизнеспособным семенам.

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