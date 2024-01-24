Астрономы наблюдали взрыв белого карлика

arXiv: проведены наблюдения за сверхновой в галактике M85

Астрономы провели фотометрические и спектроскопические наблюдения сверхновой типа Ia, известной как SN 2020nlb. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Сверхновые типа Ia (SN Ia) встречаются в двойных системах, в которых одна из звезд является белым карликом, притягивающим на себя вещество компаньона. SN 2020nlb была обнаружена 25 июня 2020 года с помощью системы ATLAS. Она вспыхнула в линзовидной галактике Мессье 85 (M85), расположенной примерно в 60 миллионах световых лет от Земли.

Наблюдения проводились в течение 600 дней после взрыва с помощью Ливерпульского телескопа (LT) и Северного оптического телескопа (NOT). SN 2020nlb уменьшала свою яркость быстрее, чем среднестатистические сверхновые этого типа. Спектр SN 2020nlb, полученный почти через три дня после начала взрыва, демонстрирует явные особенности, указывающие на присутствие однократно ионизированных металлов.

Спектры SN 2020nlb, которая перешла в небулярную фазу, по сравнению с небулярными спектрами других SNe Ia указывают на возможную тенденцию, при которой сверхновые, имеющие высокую яркость на пике, имеют более высокую ионизацию. Это может означать, что SN 2020nlb и подобные сверхновые имеют особенности, отличающие их от основной массы других сверхновых этого типа.