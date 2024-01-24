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13:49, 24 января 2024Мир

Автор антироссийских «санкций из ада» обвинил ФБР в подлоге

NYT: автор «санкций из ада» против России Менендес обвинил ФБР в подлоге

Фото: Mike Segar / Reuters

Агенты ФБР выломали двери и обыскали дом. Бывший глава комитета Сената США по иностранным делам демократ и автор антироссийских «санкций из ада» Роберт Менендес обвинил ФБР в подлоге, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Менендеса обвинили в коррупции, однако адвокаты сенатора стремятся скрыть доказательства, обнаруженные в ходе обысков его дома.

Защитники настаивают, что большую часть того, что было конфисковано в ходе так называемого осмотра, следует выбросить, поскольку ордера были выданы мировыми судьями, обманутыми «активно искажавшими доказательства» прокурорами.

«Чтобы получить несколько из этих ордеров на обыск, правительство активно искажало доказательства и скрывало ключевую оправдательную информацию, вводя в заблуждение действующих из лучших побуждений мировых судей, заставляя их выдавать ордера, которые никогда не должны были выдаваться», — констатировали адвокаты Менендеса.

По словам сенатора, он был в шоке, когда вернувшись домой обнаружил, что следователи обшарили картотеки, ящики стола, комоды и чуланы, оставляя их содержимое беспорядочно разбросанным и даже ломали незапертые двери.

Ранее прокуратура США обвинила Менендеса в отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами. Уточняется, что при обыске в его доме изъяли более полумиллиона долларов наличными, слитки золота, элитные автомобили и мебель.

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      Дарья Балацкая
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