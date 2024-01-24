«Самая сексуально активная» женщина Австралии пожаловалась на несправедливость

Модель OnlyFans из Австралии рассказала о двойных стандартах в отношении к снимающимся в порно женщинам. Об этом пишет Daily Star.

В 2023 году 26-летнюю Энни Найт прозвали «самой сексуально активной» женщиной в Австралии. Она утверждала, что у нее был секс с пятью разными людьми за одни сутки, а за год у нее бывает более 300 половых партнеров. В январе Найт пожаловалась на несправедливость, которая существует в индустрии производства контента для взрослых.

Женщина заявила, что получила множество негативных отзывов от мужчин в интернете, после того как рассказала о своей работе и количестве половых партнеров. При этом Найт отметила, что моделей-мужчин за такое же поведение только хвалят. «Мужики превозносят их, а на нас смотрят свысока, хотя делаем мы одну и ту же работу. Это просто ужасно», — пожаловалась она.

Модель также рассказала, что у нее есть коллеги-мужчины, которые за время карьеры не получили ни одного негативного отзыва, хотя заработали миллионы, занимаясь сексом на камеру. Найт заявила, что намерена изменить мнение общества о гиперсексуальных женщинах. «Я пытаюсь показать, что можно быть сексуальной женщиной, и при этом сохранить нравственность, ум и самоуважение», — сказала она.

Ранее Энни Найт заявила, что хочет найти возлюбленного и начать серьезные отношения. Она решила отыскать бойфренда за 52 недели.