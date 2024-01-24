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12:02, 24 января 2024Наука и техника

Раскрыт ранний признак деменции

Истончение кортикального серого вещества назвали ранним признаком деменции

Фото: FIzkes / Shutterstock / Fotodom

Ученые Центра медицинских наук Техасского университета раскрыли, что истончение кортикального серого вещества может быть ранним признаком деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia.

Специалисты проанализировали данные магнитно-резонансной томографии, которая была проведена 1500 участникам в возрасте от 70 до 74 лет, уже проходивших МРТ несколько лет назад в ходе предыдущих медицинских обследований. Для выявления патологических изменений в головном мозге сравнивались люди с деменцией и без нее.

Хотя деменция может поражать разные области мозга, болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция затрагивают кору головного мозга, при этом болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции.

Оказалось, что более толстое кортикальное серое вещество в целом коррелировало с лучшими медицинскими показателями, а более тонкие — с худшими. Хотя авторы отмечают, что для подтверждения этого биомаркера необходимы дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что ученые Массачусетской больницы общего профиля и Бостонской детской больницы идентифицировали возможный спусковой механизм болезни Альцгеймера. Им является растворенная форма агрегированного тау-белка.

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      Александр Еникеев
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