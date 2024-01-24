Раскрыт ранний признак деменции

Истончение кортикального серого вещества назвали ранним признаком деменции

Ученые Центра медицинских наук Техасского университета раскрыли, что истончение кортикального серого вещества может быть ранним признаком деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia.

Специалисты проанализировали данные магнитно-резонансной томографии, которая была проведена 1500 участникам в возрасте от 70 до 74 лет, уже проходивших МРТ несколько лет назад в ходе предыдущих медицинских обследований. Для выявления патологических изменений в головном мозге сравнивались люди с деменцией и без нее.

Хотя деменция может поражать разные области мозга, болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция затрагивают кору головного мозга, при этом болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции.

Оказалось, что более толстое кортикальное серое вещество в целом коррелировало с лучшими медицинскими показателями, а более тонкие — с худшими. Хотя авторы отмечают, что для подтверждения этого биомаркера необходимы дополнительные исследования.

Ранее сообщалось, что ученые Массачусетской больницы общего профиля и Бостонской детской больницы идентифицировали возможный спусковой механизм болезни Альцгеймера. Им является растворенная форма агрегированного тау-белка.