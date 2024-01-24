Раскрыт ранний признак деменции
Ученые Центра медицинских наук Техасского университета раскрыли, что истончение кортикального серого вещества может быть ранним признаком деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Alzheimer's & Dementia.
Специалисты проанализировали данные магнитно-резонансной томографии, которая была проведена 1500 участникам в возрасте от 70 до 74 лет, уже проходивших МРТ несколько лет назад в ходе предыдущих медицинских обследований. Для выявления патологических изменений в головном мозге сравнивались люди с деменцией и без нее.
Хотя деменция может поражать разные области мозга, болезнь Альцгеймера и лобно-височная деменция затрагивают кору головного мозга, при этом болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции.
Оказалось, что более толстое кортикальное серое вещество в целом коррелировало с лучшими медицинскими показателями, а более тонкие — с худшими. Хотя авторы отмечают, что для подтверждения этого биомаркера необходимы дополнительные исследования.
Ранее сообщалось, что ученые Массачусетской больницы общего профиля и Бостонской детской больницы идентифицировали возможный спусковой механизм болезни Альцгеймера. Им является растворенная форма агрегированного тау-белка.