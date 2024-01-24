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04:11, 24 января 2024Бывший СССР

Украинский офицер рассказал о боящихся звуков выстрелов новобранцах

Newsweek Polska: новобранцы ВСУ страдают от отдышки и боятся звуков выстрелов

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают новобранцев, страдающих от отдышки и боящихся звуков выстрелов. Об этом рассказал польскому журналу Newsweek Polska украинский офицер, сражавшийся в районе Авдеевки.

Он отметил, что в украинской армии все больше людей в возрасте 45-47 лет. Средний возраст солдат составляет 43 года — это на 10 лет больше, чем в марте 2022 года.

Кроме того, добавил офицер ВСУ, многие военнослужащие страдают алкоголизмом. «Некоторые из них не способны даже стрелять, потому что боятся звука выстрела. Другие слишком много пили в прежней жизни», — заявил собеседник издания. Он утверждает, что одного новобранца пришлось поддерживать инструкторам, чтобы он мог стрелять, поскольку стал калекой из-за алкоголизма.

Ранее украинский военнопленный Дмитрий Гирич сообщил о снабжении военных ВСУ на передовой наркотиками. Как он утверждал, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил Гирич, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.

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