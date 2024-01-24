В прокуратуре предупредили о звонках с Украины российским детям

Генпрокуратура: с Украины звонят детям и провоцируют взрывы в жилых домах

Генпрокуратура России предупредила о новых провокациях со стороны Украины. В ведомстве «Ленте.ру» сообщили о звонках детям с целью спровоцировать взрывы в жилых домах.

По данным прокуратуры, неизвестные звонят на телефоны несовершеннолетним и оставляют сообщения в мессенджерах и соцсетях.

В связи с этим родителям рекомендуют обсудить с детьми правила безопасности при обращении с бытовым газовым оборудованием, а также предостеречь от общения с незнакомцами в интернете и по телефону.

Прокуроры оперативно принимают меры для предупреждения негативного влияния на несовершеннолетних.

23 января представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что украинские спецслужбы собирают чувствительную информацию о российском оборонном потенциале, вербуя граждан через Telegram-каналы. По ее словам, для этого спецслужбы Украины используют методики «геймификации» и вовлечения в игровые задания, ставя перед гражданами России задачи разведывательного характера.