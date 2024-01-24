Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

Генштаб ВСУ высказался об обстрелах военно-транспортных самолетов над Белгородом

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом опубликовал заявление, в котором объяснил обстрел транспортных самолетов на белгородско-харьковском направлении. Соответствующий пост появился на странице Генштаба в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Генштабе заявили, что для уменьшения ракетной угрозы ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и отслеживают точки запусков ракет и логистику, «особенно, с применением средств военно-транспортной авиации».

Украинские военные заявляют об усилении обстрелов и связывают его с якобы ростом числа военно-транспортных самолетов, которые «в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода». «С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении», — говорится в заявлении.

24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военный самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на борту находилось 65 пленных бойцов ВСУ, которые готовились к обмену, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Украинские СМИ изначально заявляли о причастности ВСУ к инциденту, однако позже исправили публикации. На Украине считают, что самолет якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.