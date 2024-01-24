Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:07, 24 января 2024Бывший СССР

Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

Генштаб ВСУ высказался об обстрелах военно-транспортных самолетов над Белгородом

Фото: Stringer / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне крушения самолета Ил-76 под Белгородом опубликовал заявление, в котором объяснил обстрел транспортных самолетов на белгородско-харьковском направлении. Соответствующий пост появился на странице Генштаба в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В Генштабе заявили, что для уменьшения ракетной угрозы ВСУ не только контролируют воздушное пространство, но и отслеживают точки запусков ракет и логистику, «особенно, с применением средств военно-транспортной авиации».

Украинские военные заявляют об усилении обстрелов и связывают его с якобы ростом числа военно-транспортных самолетов, которые «в течение последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода». «С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и в дальнейшем принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на белгородско-харьковском направлении», — говорится в заявлении.

24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военный самолет Ил-76. По данным Минобороны России, на борту находилось 65 пленных бойцов ВСУ, которые готовились к обмену, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Украинские СМИ изначально заявляли о причастности ВСУ к инциденту, однако позже исправили публикации. На Украине считают, что самолет якобы перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

      Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

      Протестующие перекрыли доступ к переправе через Ла-Манш

      Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

      В России заявили о мировом лидерстве в одной отрасли

      На Украине призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

      Появилось видео после падения бойца MMA c десятого этажа

      Следователи приступили к осмотру места крушения сбитого самолета Ил-76

      Бритни Спирс внесли в черный список отеля в Лос-Анджелесе после жалоб гостей

      Раскрыты сроки выпуска дешевого электрокара Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше