Глава итальянской оборонной компании назвал путь к безопасности в Европе

Bloomberg: оборонные сделки и альянсы способны укрепить безопасность в Европе

Безопасность в Европе способны обеспечить оборонные сделки и альянсы. Такой путь к укреплению военной сферы назвал глава итальянской оборонной и аэрокосмической компании Leonardo Роберто Чинголани, сообщает Bloomberg.

По словам предпринимателя, ни одна европейская страна не сможет в одиночку справиться с вызовами в оборонном секторе, а доказательством этого является конфликт на Украине.

Чинголани объяснил, что фрагментация среди европейских игроков привела к созданию более сотни различных систем наземной, воздушной и морской обороны, что наносит ущерб конкурентоспособности. По его словам, боевые действия на Украине также выявили «огромный объем цифровизации, которая входит в игру» и трансформирует сферу.

«Я мечтаю, чтобы Leonardo выступил катализатором объединения усилий крупных компаний Европы», — констатировал он.

Он отметил, что в первую очередь должны организовываться совместные предприятия и альянсы, хотя Leonardo также добивается и прямых слияний.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подверг критике панику в Европе из-за угрозы нападения России. Он подчеркнул, что нет необходимости предвосхищать появление новых проблем, когда есть старые.