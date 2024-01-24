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01:32, 24 января 2024Мир

Глава Пентагона появился перед публикой в изможденном виде

Министр обороны США Остин появился перед публикой в изможденном виде

Кадр: U.S. Department of Defense

Министр обороны США Ллойд Остин впервые появился на публике после операции по удалению рака простаты. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава Пентагона выступил по видеосвязи на встрече по военным потребностям Украины. Издание отмечает, что Остин заметно похудел и выглядел изможденным.

Онкозаболевание у 70-летнего Остина было выявлено в конце декабря. Запоздалое сообщение о госпитализации 1 января вызвало однозначную реакцию и стало предметом критики оппонентов Байдена. 14 февраля глава оборонного ведомства должен будет явиться в Конгресс для дачи показаний.

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      Марина Совина
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