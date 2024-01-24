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16:24, 24 января 2024Ценности

Инстасамка показала внешность без макияжа

Инстасамка

Инстасамка . Фото: Telegram-канал «instasamka БЕАЧ»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала естественную внешность. Соответствующие кадры появились в ее Telegram-канале, насчитывающем более 596 тысяч подписчиков.

23-летняя исполнительница запечатлела себя в комнате у зеркала в объемной темно-синей кофте с белой отделкой. Также девушка надела бусы, перстень с крупным камнем и серьги-пусеты.

Знаменитость распустила волосы и продемонстрировала лицо без косметики и без бровей, от которых она избавилась посредством бритья.

Ранее Инстасамка показала видео в новом образе, и ее сравнили с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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      Карина Черных
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