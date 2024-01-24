Крушению Ил-76 предшествовали ночные атаки армии России по силам ВСУ в Харькове

Полковник Алехин: крушению Ил-76 предшествовали атаки России по ВСУ в Харькове

Крушению военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области предшествовали ночные атаки российских войск по местам базирования военнослужащих и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом рассказал полковник запаса Геннадий Алехин в беседе с Ura.ru.

По его словам, в последние Россия наносит интенсивные удары по украинским военным объектам в Харьковской области. Минувшей ночью была атакована временная база ВСУ, размещенная в местной Юракадемии на Пушкинской улице, где также находились наемники и члены батальона «Кракен».

«В пять утра ВС РФ утюжили Волчанский район, где ВСУшники выстраивают линию обороны. Ситуация сейчас напряженная, в том числе и на Белгородском приграничье», — добавил он.

Алехин подчеркнул, что место крушения Ил-76 находится сравнительно недалеко от границы с Украиной. По его мнению, ВСУ могли знать, что самолет перевозит пленных. Полковник отметил, что обмен пленных уже неоднократно производился на границе Белгородской области. «Не так давно их меняли в одной из точек региона. Видимо была предварительная договоренность по этому поводу», — предположил он.