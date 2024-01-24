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21:21, 24 января 2024Мир

Лавров высказался о недоверии Запада по поводу крушения Ил-76

Лавров заявил, что не переживает из-за недоверия Запада по поводу крушения Ил-76
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о недоверии Запада по поводу крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он не беспокоится о недоверии «международного сообщества». «Международное сообщество в лице западных представителей и СМИ уже доказало свою дискредитированную позицию», — отметил он.

Ранее сообщалось, что представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби отказался принять существующие на данный момент украинскую или российскую версии крушения Ил-76.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Министерство обороны России. Как указали в ведомстве, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

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      Марина Совина
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