Обнаружен потенциальный источник зарождения жизни

Communications Earth & Environment: содовые озера оказались источником жизни

Ученые Вашингтонского университета обнаружили, что мелкое содовое озеро, расположенное на западе Канады, соответствует критериям потенциального источник жизни. Результаты исследования, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, подтверждают, что жизнь могла возникнуть из озер на ранней Земле примерно четыре миллиарда лет назад.

Лабораторные эксперименты показали, что для образования ДНК и РНК необходима концентрация фосфатов, которая в сотни миллионов раз превышает уровни, обычно встречающихся в реках, озерах и океанах. Однако фосфатная проблема зарождения жизни может быть решена, если рассматривать содовые озера в качестве вероятного источника биомолекул.

Содовые озера оказались источником жизни — они содержат высокий уровень растворенного натрия и карбоната в результате реакций между водой и вулканическими породами, залегающими ниже. В содовых озерах также может быть высокий уровень растворенных фосфатов. В 2019 году исследование группы ученых Вашингтонского университета показали, что в результате естественных процессов концентрация фосфатов в озерах может достигать уровня в миллион раз выше, чем в типичных водах.

Анализ содового озера, названного Озером последнего шанса (Last Chance Lake) и расположенного на плато Карибу в Британской Колумбии, показал, что водоем удовлетворяет требованиям, предъявляемым к потенциальному источнику жизни. Растворенный кальций вместо того, чтобы связывать фосфат, вступает в реакцию с карбонатами и магнием, образуя доломит. В результате концентрация фосфата сильно возрастает. Кроме того, высокая соленость озера препятствует живым организмам фиксировать атмосферный азот и потреблять фосфаты.

Таким образом, Озеро последнего шанса является примером водоемов, существовавших на ранней Земле, и ставших источником биологических молекул, необходимых для зарождения живых организмов.