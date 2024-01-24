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14:59, 24 января 2024Бывший СССР

Молдавия выйдет из соглашений в рамках СНГ

Правительство Молдавии утвердило выход из восьми соглашений в рамках СНГ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство Молдавии утвердило выход из восьми соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о соглашении о принципах обеспечения вооруженных сил государств-участников СНГ вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации НИОКР, соглашении о согласованной политике в области транзита природного газа и других.

Пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ назвал документы устаревшими. По его словам, они не отвечают актуальной повестке, а цели, прописанные в них, не совпадают с молдавскими. Кроме того, Кишинев определил 119 соглашений по СНГ, которые не представляют ценности для Молдавии, начата подготовка к денонсации 79 из них, добавил он.

Ранее глава парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман заявила, что Молдавия окончательно покинет СНГ до конца 2024 года. Так она прокомментировала денонсацию страной соглашений в сфере миротворчества, борьбы с терроризмом и образования.

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      Кристина Есикова
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