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10:45, 24 января 2024Ценности

Николь Кидман ответила критиковавшим ее откровенное платье

Фото: Barbara Hine / IMAGO / Globallookpress.com

Австралийская и американская актриса Николь Кидман ответила критиковавшим ее откровенное платье. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о наряде, в котором она появилась на премьере сериала «Экспаты». Для мероприятия 56-летняя знаменитость выбрала облегающее черное платье на тонких бретелях. Оно полностью оголяло ее спину, а также бока и часть груди. Пользователи сети не оценили данный образ и заявили, что Кидман слишком стара для него.

В свою очередь, приближенный к актрисе источник рассказал журналистам, что Николь не стесняется своего тела и не собирается извиняться за свой наряд. «Николь знает, кто она, и она знает, что здорова, подтянута и счастлива. Николь чувствует себя сексуальнее, чем когда-либо, и ее настоящие поклонники аплодируют ей за это», — прокомментировал он.

Кроме того, инсайдер отметил, что звезда знает, что говорят о ней окружающие. «Она собирается продолжать раздвигать границы в выборе одежды, потому что считает, что для женщин важно гордиться своим телом», — заключил собеседник издания.

В декабре американская актриса и фотомодель Брук Берк высказалась по поводу изменений во внешности из-за старения. 52-летняя телезвезда призналась, что с возрастом свела к минимуму уход за внешним видом. В том числе знаменитость отказалась от походов в салон красоты, предпочитая закрашивать седину в домашних условиях.

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      Мария Винар
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