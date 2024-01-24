Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 24 января 2024Россия

Песков напомнил о правилах и требованиях ЦИК к кандидатам в президенты

Песков: кандидатов в президенты не нужно согласовывать, есть правила ЦИК

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кандидатов в президенты России не нужно ни с кем согласовывать, есть правила и требования Центризбиркома (ЦИК). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить. Есть полномочия ЦИКа (...) и есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента», — пояснил представитель Кремля.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Белгородской области

      В Литве допустили перенос в страну производства украинских БПЛА

      В Кремле назвали условие включения участников СВО в федеральный кадровый резерв

      Раскрыты способы спасти занавески для душа от плесени

      Россиянин разгромил шаурмичную с криками о мамочке и попал на видео

      Основательницу Wildberries допросили по делу о пожаре в Шушарах

      Порезавшего россиянина ножом юношу взяли под стражу

      Премьер Словакии прибыл на Украину

      Появилось новое видео с места катастрофы военного Ил-76 с пленными

      Жена Канье Уэста поставила на заставку телефона фото одной части его тела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше