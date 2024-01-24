Песков напомнил о правилах и требованиях ЦИК к кандидатам в президенты

Песков: кандидатов в президенты не нужно согласовывать, есть правила ЦИК

Кандидатов в президенты России не нужно ни с кем согласовывать, есть правила и требования Центризбиркома (ЦИК). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить. Есть полномочия ЦИКа (...) и есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента», — пояснил представитель Кремля.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.