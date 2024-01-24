Россиянам рассказали о возможности получения лекарств бесплатно

Роскачество: некоторые россияне могут получать лекарства бесплатно

Некоторые категории россиян могут получать лекарства бесплатно или покупать их со скидкой 50 процентов от рыночных цен. Об этом рассказали специалисты Роскачества. Кто именно имеет такую возможность и как ею воспользоваться — в материале «Ленты.ру».

«Основанием для бесплатного получения медикаментов могут быть как обстоятельства жизни, так и конкретные заболевания. Также разные категории могут получать как только лекарства, так еще и в дополнение "сопутствующие средства": перевязочные материалы, средства реабилитации, протезы и так далее», — сообщили специалисты.

В Роскачестве отметили, что льготных категорий достаточно много. Например, это дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет и участники Гражданской и Великой Отечественной войн. Полный список тех, кто может получать лекарства бесплатно, содержится в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890.

«Некоторые диагнозы, при которых лекарства должны выдавать: детские церебральные параличи, СПИД, ВИЧ-инфицированные, гематологические заболевания, бронхиальная астма, диабет и психические заболевания», — добавили специалисты.

В приложении №2 к тому же постановлению Правительства можно найти список категорий людей, которым положена скидка 50 процентов при покупке лекарства, указали в Роскачестве. Среди них: пенсионеры, граждане, принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, и работающие инвалиды II группы, инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными.

В Роскачестве перечислили основания для получения лекарств бесплатно или со скидкой

Это льготы федерального уровня, то есть, получить их могут все граждане, подходящие под критерии, вне зависимости от города проживания. Также существуют региональные льготы, уточнять конкретные условия нужно в документах, актуальных для места проживания пациента специалисты Роскачества

«Лекарства льготным категориям могут быть выданы или проданы со скидкой, если у пациента есть рецепт от врача. Если основание — заболевание, это должны быть лекарства, предназначенные для его лечения или реабилитации», — отметили в Роскачестве.

Специалисты добавили, что не все медикаменты можно получить по льготной федеральной программе, поэтому рекомендовали изучить также региональную программу. В ней могут упоминаться препараты, которые не предусмотрены федеральным Постановлением.

«Если лекарство не входит в перечень тех препаратов, которые можно получить по льготе, но при этом он является для пациента жизненно необходимым, можно попытаться все же получить его бесплатно. Это возможно по результатам работы медицинской комиссии, которая вынесет по конкретному случаю решение — достаточно ли важен этот препарат для пациента, чтобы говорить, что от него зависит жизнь. Собрать медицинскую комиссию может руководство медицинского учреждения, в котором пациент наблюдается. Необходимо обратиться в администрацию с заявлением. Решение будет выноситься на основе истории лечения и проведенных анализах», — рассказали они.

Чтобы получить льготный рецепт, нужно обратиться в поликлинику — государственную или частную, но последняя должна принимать по ОМС. Бесплатные препараты выдают в социальной аптеке при их наличии, а если их нет, нужные данные запишут и сообщат, когда они появятся специалисты Роскачества

Как вернуть потраченные средства, если есть основания для получения лекарств по льготам?

При этом пациенты могут сталкиваться с тем, что им не выдают лекарства по льготам или выдают «не те» препараты. Иногда врач не выдает рецепт, даже если есть для этого все основания. В этом случае можно жаловаться главврачу, в страховую компанию, Минздрав, прокуратуру, вплоть до судебной инстанции, посоветовали в Роскачестве.

«Если лекарства куплено за деньги без рецепта, но все основания для получения рецепта есть, можно вернуть потраченные средства. Для этого нужно с чеком и полученным позже рецептом обратиться в Минздрав или Социальный фонд, если речь идет о пенсионере или инвалиде. Теоретически деньги должны вернуть, но на практике часто приходится добиваться справедливости через суд», — заключили специалисты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил россиян об опасности двух популярных групп препаратов. По словам медика, лекарства от повышенной кислотности и лекарства для понижения уровня сахара приводят к дефициту витамина B12, что может снижать когнитивные способности у пожилых людей, поэтому он рекомендовал им сдать анализ крови для исключения недостатка витамина B12.