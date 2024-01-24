Посол России заявил о поддержке мирных инициатив Ватикана по Украине

Посол Солтановский: Россия приветствует мирные инициативы Ватикана по Украине

Россия приветствует инициативы Ватикана, нацеленные на достижение мира на Украине. О поддержке мирных инициатив заявил посол России в Ватикане Иван Солтановский, передает РИА Новости.

«Со своей стороны приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — отметил дипломат.

При этом Солтановский напомнил, что Киев законодательно запретил вести переговоры с Москвой, и выразил надежду на учет этой специфики со стороны Папского Престола.

Ранее посол заявил, что Россия не получала официальных предложений о проведении переговоров с Украиной в Ватикане. При этом он отметил искренность намерений Папы Римского Франциска урегулировать конфликт.