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15:49, 24 января 2024Мир

Премьер Италии посетит Киев

La Stampa: премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Киев в конце февраля
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Украину в конце февраля в качестве официального представителя от «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Украинские политики возлагают большие надежды на предстоящий визит председателя G7 в Киев. Советник президента Украины Александр Роднянский назвал будущую встречу «значительным ресурсом» для республики в контексте продолжающегося конфликта.

По соображениям безопасности точная дата визита итальянского политика не раскрывается.

В феврале прошлого года Мелони впервые после прихода к власти посетила украинскую столицу для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.

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      Лина Пивоварова
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