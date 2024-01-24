Премьер Италии посетит Киев

La Stampa: премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Киев в конце февраля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует посетить Украину в конце февраля в качестве официального представителя от «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

Украинские политики возлагают большие надежды на предстоящий визит председателя G7 в Киев. Советник президента Украины Александр Роднянский назвал будущую встречу «значительным ресурсом» для республики в контексте продолжающегося конфликта.

По соображениям безопасности точная дата визита итальянского политика не раскрывается.

В феврале прошлого года Мелони впервые после прихода к власти посетила украинскую столицу для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.