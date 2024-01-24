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13:24, 24 января 2024Из жизни

Признанного самым старым в мире 31-летнего пса Боби заподозрили в обмане

Самого старого пса в мире из Португалии по кличке Боби заподозрили в подлоге

Фото: Guinness World Records

Пса породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, который был признан самой старой собакой в мире Книгой рекордов Гиннесса, могут лишить его титула из-за обмана. Об этом сообщает The Guardian.

Боби прожил 31 год и 165 дней. Все это время он провел в семье Коста, в португальской деревне Конкейрос, недалеко от города Лейрия. Его не стало 21 октября 2023 года. Боби занесли в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмена-долгожителя среди собак.

Однако спустя всего несколько месяцев у некоторых ветеринаров и у фанатов рекордов возникли вопросы относительно реального возраста Боби. Пса и его хозяев заподозрили в подлоге из-за того, что на одной из старых фотографий цвет лап Боби отличался от цвета лап на свежих снимках.

Специалисты отметили, что, хотя дата его рождения была указана в национальной базе данных домашних животных, такие записи обычно основываются на устной информации от владельцев. В случае Боби проводилось генетическое тестирование, но оно лишь подтвердило его старость, не определив точный возраст.

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Дэнни Чемберс, ветеринар и член совета Королевского колледжа ветеринарных хирургов Великобритании, утверждает, что «ни один из коллег-ветеринаров не верит, что Боби на самом деле был 31 год». Расследование, проведенное журналом Wired, установило, что, хотя в базе данных португальского правительства по регистрации кошек и собак имеется запись о Боби, который родился в 1992 году, никаких подтверждающих это документов там нет. Один из сотрудников, заведующих базой данных, также сообщил журналу, что представители Книги рекордов Гиннесса никогда не связывался с ними для проверки информации.

16 января представитель Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что идет «официальная проверка» рекорда Боби, организация изучает доказательства и консультируется с экспертами. «Пока наша проверка продолжается, мы решили приостановить подачу заявок как на звание старейшей живущей собаки и старейшей собаки из когда-либо живущих, пока мы не доведем расследование и не обнародуем его результаты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Камбодже выловили 300-килограммового ската и назвали его в честь полной луны. 300-килограммового пресноводного ската поймали в реке Меконг и занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

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      Антонина Черташ
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