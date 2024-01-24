Россиянка заперла семимесячного ребенка в общежитии и ушла

В Магадане нашли оставленную в общежитии матерью семимесячную девочку

В Магадане сотрудники полиции нашли семимесячную девочку, которую мать заперла в общежитии и ушла. Об этом сообщило управление МВД России по Магаданской области в Telegram-канале.

О том, что без присмотра в общежитии на улице Кольцевой в Магадане находится ребенок, полицейским сообщили соседи. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, они услышали плач ребенка — тогда же было решено открыть дверь с помощью специалистов МЧС.

«Инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции Алена Исоян обнаружила в жилище семимесячную малышку. Девочка плакала навзрыд, лежа в кроватке. Ее одежда была грязной, также у малышки имелись признаки ОРВИ», — сообщили в МВД.

Ребенка госпитализировали. Впоследствии домой к девочке вернулась ее 25-летняя мать. Она объяснила, что отлучалась якобы ненадолго. После случившегося начата проверка В отношении россиянки составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее, в марте 2023 года, в Амурской области мужчина из села Усть-Ивановка в целях воспитания запер дочь соседа в погребе. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии поселении.