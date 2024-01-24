Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 24 января 2024Россия

Россиянка заперла семимесячного ребенка в общежитии и ушла

В Магадане нашли оставленную в общежитии матерью семимесячную девочку

Фото: Telegram-канал «Полиция Колымы»

В Магадане сотрудники полиции нашли семимесячную девочку, которую мать заперла в общежитии и ушла. Об этом сообщило управление МВД России по Магаданской области в Telegram-канале.

О том, что без присмотра в общежитии на улице Кольцевой в Магадане находится ребенок, полицейским сообщили соседи. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, они услышали плач ребенка — тогда же было решено открыть дверь с помощью специалистов МЧС.

«Инспектор по делам несовершеннолетних городского отдела полиции Алена Исоян обнаружила в жилище семимесячную малышку. Девочка плакала навзрыд, лежа в кроватке. Ее одежда была грязной, также у малышки имелись признаки ОРВИ», — сообщили в МВД.

Ребенка госпитализировали. Впоследствии домой к девочке вернулась ее 25-летняя мать. Она объяснила, что отлучалась якобы ненадолго. После случившегося начата проверка В отношении россиянки составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее, в марте 2023 года, в Амурской области мужчина из села Усть-Ивановка в целях воспитания запер дочь соседа в погребе. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии поселении.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что запад может передать Киеву?

      Премьер Словакии объяснил выбор Ужгорода для визита вместо Киева

      Предотвращен теракт на военном предприятии в российском городе

      101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

      В ЛНР рассказали об ударах ВСУ по сдающимся в плен сослуживцам

      Возлюбленная рэпера Face показала целлюлит на фото в нижнем белье

      Раскрыты последствия атаки украинских беспилотников в Орле

      Делегация Конгресса США впервые посетила Тайвань после выборов

      В Совфеде отреагировали на решение Турции ратифицировать членство Швеции в НАТО

      Россиянин раскрыл способ купить жилье в Монголии за 50 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше