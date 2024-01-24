Российские военные улучшили положение на донецком направлении

МО России: военные улучшили положение на донецком направлении

Российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны (МО).

«На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что военные отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны сообщило, что войска уничтожили французский зенитный ракетный комплекс SAMP-T в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, в течение суток ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил России были уничтожены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также 127 артиллерийских подразделений противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.