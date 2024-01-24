Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 24 января 2024Мир

Российский дипломат назвала кураторов Украины

Дипломат Жданова: решение об урегулировании на Украине примет Запад, а не Киев

Фото: ТАСС

Решение о прекращении конфликта на Украине примет Запад, а не Киев. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает ТАСС.

Жданова выступила с заявлением об урегулировании конфликта на Украине в ходе пленарного заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Любому неангажированному человеку уже понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта», — заявила дипломат, добавив, что в настоящий момент Запад не заинтересован в переговорах.

Ранее глава МИД России Серей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но не о сохранении действующей власти в Киеве. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

      В России замедлилась инфляция

      Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

      Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

      В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

      Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

      45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

      По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше