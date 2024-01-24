Российский дипломат назвала кураторов Украины

Дипломат Жданова: решение об урегулировании на Украине примет Запад, а не Киев

Решение о прекращении конфликта на Украине примет Запад, а не Киев. Об этом заявила член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, сообщает ТАСС.

Жданова выступила с заявлением об урегулировании конфликта на Украине в ходе пленарного заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Любому неангажированному человеку уже понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта», — заявила дипломат, добавив, что в настоящий момент Запад не заинтересован в переговорах.

Ранее глава МИД России Серей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но не о сохранении действующей власти в Киеве. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.