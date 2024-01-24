Северная Корея снесла символ воссоединения с Южной Кореей

The Guardian: Северная Корея снесла Арку Воссоединения

Северная Корея снесла Арку Воссоединения, которая являлась символом воссоединения с Южной Кореей. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные спутниковых снимков.

«Ким [Чен Ын], чей тон в последние недели стал заметно воинственным, охарактеризовал бетонную арку, на которой изображены две женщины, держащие в руках эмблему очертаний Корейского полуострова, как "бельмо на глазу"», — отмечается в материале издания.

Авторы также сообщили, что действия КНДР вызываю опасения у Южной Кореи и могут означать смену политического курса Пхеньяна. Одной из возможных причин называется фактор скорых президентских выборов, которые состоятся в США.

Арка Воссоединения — памятник, построенный в 2001 году в честь проведения первого межкорейского саммита, в ходе которого впервые встретились лидеры Северной и Южной Кореи. На памятнике стоят две одетые в традиционные одежды кореянки, которые держат карту единой Кореи.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил убрать норму о мирном объединении с Южной Кореей из конституции КНДР. Одной из причин называется курс президента Южной Кореи Юн Сок Еля, занявшего жесткую позицию в отношении Пхеньяна.