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17:13, 24 января 2024Мир

Шольц назвал сказкой разговоры о скорой отставке

Шольц назвал «сказкой» информацию Spiegel о скором уходе в отставку

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг разговоры о возможном уходе в отставку и назвал их «сказкой». С таким заявлением он выступил в интервью Die Zeit.

Шольц прокомментировал информацию издания Spiegel о встрече руководства Социал-демократической партии Германии, на которой обсуждался скорый уход канцлера в отставку. «Сказка», — ответил он на вопрос журналиста.

Политик также высказался о падении рейтингов правящей коалиции и, в частности, СДПГ. Он отметил, что такое развитие событий не понравилось бы любому политику, и заявил, что продолжит регулярно встречаться с гражданами.

Ранее Шольц назвал помощь Украине со стороны стран Европейского союза (ЕС) недостаточной. По его мнению, объемы финансирования помощи Украине европейскими государствами на 2024 год еще недостаточно велики.

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      Юрий Леонов
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