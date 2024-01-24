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18:11, 24 января 2024Силовые структуры

Следователи приступили к осмотру места крушения сбитого самолета Ил-76

СК приступил к осмотру места крушения самолета Ил-76, сбитого под Белгородом

Фото: ТАСС

Сотрудники Следственного комитета (СК) России приступили к осмотру места крушения военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Воздушное судно принадлежало Министерству обороны России.

Об авиакатастрофе в Корочанском районе стало известно ранее в среду, 24 января.

По данным Минобороны РФ, в Ил-76 находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто из находившихся на борту упавшего судна не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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