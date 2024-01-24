Time: США нанесли удар по шиитским ополченцам в Ираке

США нанесли удар по поддерживаемым Ираном шиитским ополченцам в Ираке в ответ на атаку американской базы. Об этом сообщает газета Time.

«Эти высокоточные удары являются прямым ответом на серию эскалирующих нападений на персонал США и коалиции в Ираке и Сирии со стороны спонсируемых Ираном ополченцев», — приводит издание слова главы Пентагона Ллойда Остина.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что Вашингтон не стремится к эскалации ситуации в регионе. Отмечается, что в число трех целей ударов вошла штаб-квартира повстанческого движения «Катаиб Хеболла». Кроме того, был атакован тренировочный центр и складские помещения для ракет и беспилотников.

Ранее США нанесли новый удар по Йемену и назвали это самообороной. В результате были поражены две ракеты йеменского движения хуситов.