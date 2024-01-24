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21:53, 24 января 2024Мир

США призвали Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

Госдеп США призвал Россию и Украину провести расследования крушения Ил-76

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон призывает власти России и Украины провести расследование обстоятельств крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Его слова приводит РИА Новости.

«Помимо этого, мне нечего сказать по данному вопросу на текущий момент», — подчеркнул Патель.

Самолет Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Государственной Думы Андрея Картаполова, Киев сбил Ил-76 тремя ракетами зенитного ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один Ил-76 с 80 украинскими военными развернули над Белгородской областью после крушения первого самолета.

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      Марина Совина
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