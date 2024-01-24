Стало известно о десятках людей в упавшем под Белгородом Ил-76

«112»: на борту разбившегося под Белгородом Ил-76 находились 63 человека

На борту военного самолета Ил-76, который разбился под Белгородом, по предварительным данным находились 63 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Другой информации о людях на данный момент нет.

О ЧП стало известно 24 января. Собеседник Telegram-канала «112», знакомый с ситуацией, отметил, что все произошло в Корочанском районе.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что направляется в Корочанский район. Глава приграничного российского региона пояснил, что сейчас там работают спасатели и следователи. Другой информации он не предоставил.