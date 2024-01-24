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16:21, 24 января 2024Бывший СССР

Украину обвинили в использовании методов Кашпировского против своих граждан

Эксперт Мезюхо: Украина обрабатывает граждан в стиле Кашпировского

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявление спикера министра обороны Украины Иллариона Павлюка о новых пакетах военной помощи, которые получит Киев, — не более чем попытка использовать методы советского гипнотизера Анатолия Кашпировского против своих граждан. В этом власти Украины обвинил политический обозреватель Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

«Павлюк занимается массовой обработкой украинской аудитории в стиле Кашпировского. Он успокаивает "обандеренную" часть общества в стиле, что все будет хорошо. "Запад нам поможет — Россию победим". Естественно, его слова вызывают недоверие», — заявил эксперт.

Он добавил, что Киев, вероятно, действительно получит оружие от стран Запада, но будет ли оно таким эффективным и массовым, как об этом говорит спикер Минобороны Украины, вызывает вопросы.

23 января Павлюк анонсировал передачу Украине вооружения, «которого прежде не было». По его словам, в текущем году ряд государств передаст Киеву «большие пакеты помощи».

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      Глеб Палехов
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