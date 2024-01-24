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15:34, 24 января 2024Наука и техника

Получены свидетельства о меньшем возрасте Вселенной

Nature Astronomy: Вселенная может быть моложе, чем предсказывают модели

Изображение: Dr. Liao Shihong

Астрономы китайской академии наук получили возможные свидетельства, что Вселенная имеет меньший возраст, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученые проанализировали данные Слоановского цифрового обзора неба (SDSS), изучив движение пар спутников, расположенных на противоположных сторонах вокруг массивных групп галактик. Было замечено заметное превышение количества пар, демонстрирующих коррелированные смещения скорости, над числом пар, демонстрирующих антикоррелированные смещения. Избыток указывает на наличие недавно аккрецированных галактик-спутников.

Это превышение было обнаружено и в современных космологических моделированиях, но величина этого эффекта была значительно ниже, чем в текущих наблюдениях. Значительное расхождение может означать, что массивные группы галактик в реальной Вселенной моложе, чем считалось ранее, что бросает вызов существующей космологической модели и может дать ценную информацию о проблеме напряжения Хаббла.

Измерения космического микроволнового фона показывают, что постоянная Хаббла, связывающая скорость удаления галактики с расстоянием до нее, равна 67,31 километра в секунду на мегапарсек. В то же время другие методы, в том числе те, что основаны на измерении расстояний до сверхновых типа Ia (являющихся стандартными свечами) в галактиках, указывают на иное значение постоянной Хаббла — от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсек. Это слишком большое расхождение, называемое напряжением Хаббла, некоторыми учеными считается признаком кризиса стандартной космологической модели ΛCDM.

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      Александр Еникеев
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