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12:36, 24 января 2024Путешествия

В аэропорту одного российского города произошла массовая задержка рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды задержали 33 рейса

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за неблагоприятных погодных явлений в аэропорту Южно-Сахалинска произошла массовая задержка рейсов. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Отмечается, что из-за непогоды из российского города в среду, 24 января, не смогли вылететь 33 самолета. В пресс-службе авиагавани сообщили, что рейсы перенесены по метеоусловиям на четверг, 25 января.

«Некоторые из них отложены на вечер среды, хотя улучшение погоды к этому времени маловероятно», — добавили собеседники агентства.

Ранее в январе россиянка в состоянии алкогольного опьянения разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.

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      Фариза Бацазова
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