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13:14, 24 января 2024Мир

В Чехии оценили возможность Украины вернуть утраченные территории

Петр Павел: Украина не сможет вернуть утраченные территории в обозримом будущем

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями в обозримом будущем. С такой оценкой выступил президент Чехии Петр Павел, пишет новостной портал aktualne.cz.

«Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию со своей суверенной территории», — сказал он.

Павел призвал смотреть на ситуацию «реалистично, а не через розовые очки». Также он отметил, что Россия не является легким или слабым противником. «Мы должны постараться, чтобы Украина достигла максимально возможного результата и сохранила поддержку демократического мира», — отметил он.

Президент считает, что переговоры о мирном урегулировании конфликта станут возможны, когда «ситуация станет такой, что ни одна из сторон не сможет продвинуться дальше [на поле боя]».

Ранее Павел заявил, что в ситуации на Украине в 2024 году произойдет значительный сдвиг, противоречащий ожиданиям Запада.

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      Анастасия Яланская
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