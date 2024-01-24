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13:40, 24 января 2024Россия

В Госдуме рассказали о влиянии «приезжающих аулами» мигрантов на демографию

Депутат Госдумы Делягин: многодетных семей становится больше за счет мигрантов

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Многодетных семей в России становится больше за счет мигрантов. О влиянии иностранцев на этот демографический показатель заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, в стране проживают «миллионы мигрантов», которые приезжают «целыми аулами». «Треть Таджикистана живет на нашей территории, если верить имеющейся информации», — пояснил депутат.

Делягин рассказал, что приезжающие в Россию мигранты на родине жили в сельскохозяйственных районах и поэтому рожают много детей.

23 января президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России. На семейном форуме «Родные — Любимые» глава государства указал, что в таких семьях дети воспитываются в соответствии с традиционными ценностями, такими как уважение к старшим, забота о младших и трудолюбие.

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      Алан Босиков
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