В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВСУ оставили ряд позиций на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами из-за большого количества российских ударов по объектам в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Военный эксперт рассказал, что за последние несколько дней российские войска нанесли больше ударов по украинским объектам в Харьковской области, чем за всю прошлую неделю. Под удар попали места дислокации военных и хранения снарядов, предприятия, осуществляющие ремонт техники, и прочие объекты военной инфраструктуры.

Пораженные объекты находились в Харькове, Чугуеве, Балаклее, Изюме, Купянске, а также в районе населенных пунктов Казачья Лопань, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Пещаное, Берестовое. У ВСУ появились трудности с подвозом боеприпасов, эвакуацией раненых и восполнением потерь, из-за чего они были вынуждены оставить ряд своих позиций.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают возводить оборонительные сооружения на украинско-белорусской границе. Как отметил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов, для республики важно поддерживать целостность границы в условиях сложившегося на Украине кризиса.