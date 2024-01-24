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12:26, 24 января 2024Мир

В США указали на отсутствие угрозы со стороны России

Полковник Макгрегор заявил, что Россия не представляет угрозы для США

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не представляет угрозы для США. На это указал экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.

«Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема дома. Люди, которые представляют наибольшую угрозу для страны, занимают "выборные" должности в нашем правительстве. Это ужасно, мы должны объединиться ради великой цели», — отметил он.

Ранее отставной полковник армии США заявил, что американские власти пребывают на острове фантазий, считая, что достигли успеха в украинском конфликте, и отказываются видеть реальность.

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      Семен Александров
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