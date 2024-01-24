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17:26, 24 января 2024Наука и техника

В России создали пластырь для безболезненного вакцинирования

«Известия»: создан пластырь с микроиглами для безболезненного вакцинирования

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российские ученые из Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА создали пластырь для безболезненного введения вакцин. Об этом сообщают «Известия».

Пластыри содержат массивы из микроигл высотой не более 0,6 миллиметра, которые проходят сквозь роговой слой кожи и не затрагивают нервные окончания. Такой способ доставки вещества вакцины является совершенно безболезненным и не оказывает сильный стресс на пациентов, в том числе детей. Предполагается, что в будущем пластыри с микроиглами заменят шприцы.

При проникновении микроиглы растворяются в зависимости от состава за несколько минут или часов. Они подходят для введения широкого спектра вакцин, а в некоторых случаях позволяют использовать меньшую дозировку антигенов, чем при традиционной инъекции.

Ранее сообщалось, что ученые Каролинского института в Швеции испытали новую вакцину COVID-19, которая оказалась эффективной против мутировавших вариантов коронавируса.

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      Александр Еникеев
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