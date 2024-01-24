Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:57, 24 января 2024Наука и техника

Названы сроки завершения ремонта поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону»

ТАСС: ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» завершат в 2024 году
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Ремонт поврежденной дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота завершат летом 2024 года. Сроки завершения ремонта подлодки назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт "Ростова-на-Дону" и устранят повреждения, полученные 13 сентября 2023 года в результате украинского удара крылатыми ракетами по предприятию, до конца первого полугодия этого года», — сказал собеседник агентства. Агентство подчеркивает, что официально эта информация не подтверждена.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября 2023 года. В результате были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль (БДК) «Минск». Позже источник в ОПК заявил, что повреждения оказались незначительными: «Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте».

Подлодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 «Варшавянка» была заложена 21 ноября 2011 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и спущена на воду летом 2014 года. 30 декабря 2014 года подлодка была официально передана ВМФ России и зачислена в 4-ю отдельную бригаду подводных лодок с базированием в Новороссийске.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Назван адрес места жительства семьи Владимира Путина во время блокады

      Лавров высказался о недоверии Запада по поводу крушения Ил-76

      Лавров заявил о нежелании России нападать на другие страны

      Лавров усомнился в готовности Украины к урегулированию конфликта

      Глава Оренбургской области раскрыл подробности о крушении Ил-76

      Названа неожиданная причина появления лишнего веса

      Иностранный футболист уехал из России спустя 16 лет выступлений в стране

      США присоединились к крупнейшим со времен холодной войны учениям НАТО

      Киев потребовал от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше