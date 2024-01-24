Названы сроки завершения ремонта поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону»

ТАСС: ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» завершат в 2024 году

Ремонт поврежденной дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота завершат летом 2024 года. Сроки завершения ремонта подлодки назвал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт "Ростова-на-Дону" и устранят повреждения, полученные 13 сентября 2023 года в результате украинского удара крылатыми ракетами по предприятию, до конца первого полугодия этого года», — сказал собеседник агентства. Агентство подчеркивает, что официально эта информация не подтверждена.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября 2023 года. В результате были повреждены дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль (БДК) «Минск». Позже источник в ОПК заявил, что повреждения оказались незначительными: «Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте».

Подлодка «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 «Варшавянка» была заложена 21 ноября 2011 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге и спущена на воду летом 2014 года. 30 декабря 2014 года подлодка была официально передана ВМФ России и зачислена в 4-ю отдельную бригаду подводных лодок с базированием в Новороссийске.