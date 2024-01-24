Заказавшая убийство россиянина москвичка попала на видео

МВД показало видео переговоров москвички, заказавшей убийство

Москвичка, задержанная по подозрению в причастности к заказному убийству, вела переговоры со знакомым с целью поиска исполнителя преступления. В МВД России предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах женщина договаривается об убийстве для подруги, которую знает 25 лет. Она говорит, что даст половину оговоренной суммы. Мужчина подтверждает получение от нее 500 тысяч рублей. На видео показаны купюры.

Ранее 24 января сообщалось, что силовики задержали двух женщин, обвиняемых в приготовлении к заказному убийству сына одной из них. По данным следствия, мотивом стал имущественный конфликт между матерью и сыном. Расправу заказала 68-летняя жительница района Выхино-Жулебино, которая затаила обиду на 42-летнего сына, работающего помощником автослесаря. Они ссорились из-за сбережений и квартиры, которую не могли поделить. Пенсионерке вызвалась помочь 52-летняя подруга.