Дубинский призвал Зеленского не делать «пацанских выпадов» в адрес Трампа

Власти Украины не должны делать «пацанских выпадов» и «играть воображаемыми мускулами». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявление опубликовали в его Telegram-канале.

«Все эти "пацанские" выпады и приглашения, в стиле, приедь и покажи, что ты можешь — хороши для анонимного срача в фейсбуке [запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена], но точно не подходят для коммуникации с кандидатом в президенты США», — раскритиковал он слова украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Трампа. Дубинский добавил, что Киеву нужно «строить международную политику не на хайпе, который был уместен во время всеобщего очарования Украиной, а на прагматичном расчете, логичных аргументах и даже лести, если она позволяет добиться результата».

Ранее Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа «думать, а потом говорить». Он оценил заявление американского политика, что тот сможет прекратить вооруженные действия через переговоры с российским и украинским лидерами.