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05:51, 24 января 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали выпады Зеленского в адрес Трампа

Дубинский призвал Зеленского не делать «пацанских выпадов» в адрес Трампа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины не должны делать «пацанских выпадов» и «играть воображаемыми мускулами». Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявление опубликовали в его Telegram-канале.

«Все эти "пацанские" выпады и приглашения, в стиле, приедь и покажи, что ты можешь — хороши для анонимного срача в фейсбуке [запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена], но точно не подходят для коммуникации с кандидатом в президенты США», — раскритиковал он слова украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Трампа. Дубинский добавил, что Киеву нужно «строить международную политику не на хайпе, который был уместен во время всеобщего очарования Украиной, а на прагматичном расчете, логичных аргументах и даже лести, если она позволяет добиться результата».

Ранее Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа «думать, а потом говорить». Он оценил заявление американского политика, что тот сможет прекратить вооруженные действия через переговоры с российским и украинским лидерами.

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      Марина Совина
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