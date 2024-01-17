Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 17 января 2024Бывший СССР

Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине

Зеленский: план Трампа по завершению военных действий приведет к захвату Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

План Дональда Трампа по завершению военных действий на Украине приведет к ее захвату и угрозам для НАТО. Так президент Владимир Зеленский оценил заявление американского политика, что он сможет прекратить вооруженные действия через переговоры с российским и украинским лидерами, передает «Страна.ua».

В пересказе Зеленского Трамп обещал принудить Киев остановиться, угрожая отобрать имеющиеся у страны ресурсы, а также предупредить Россию о передаче Украине большего вооружения при отказе прекратить специальную военную операцию.

«Тогда вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО», — заявил украинский лидер. По его словам, в таком случае Российская армия сможет за определенное время взять под контроль все территории Украины.

«И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори", — посоветовал Зеленский.

Ранее Трамп рассказал, что имеет прекрасные отношения с Владимиром Путиным и никогда не допустил бы начала украинского конфликта. «Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу достать их, мы собираемся решить это очень быстро», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      После народного схода в Башкирии возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках. Среди пострадавших есть силовики

      Россиянин напал на своего родственника и нанес ему пять ранений

      Moody's пообещало не объявлять дефолт в случае конфискации российских активов

      Иранского полковника застрелили в соседней с Пакистаном провинции

      Российская воспитательница стала фигуранткой уголовного дела об истязании детей

      Названы четыре подручных средства от плесени дома

      В России стало не хватать лекарств для одного вида рака

      В Белгородской области ракетную опасность ночью начнут объявлять через СМС

      Россиянин получил штраф за призывы к насилию над не исповедующими ислам

      Кейт Миддлтон провели операцию на животе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше