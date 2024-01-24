Европейская страна решила сохранить запрет на импорт продукции с Украины

Глава Минсельхоза Надь: Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины

Венгрия полностью сохранит национальный запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции до тех пор, пока нет соответствующего решения на уровне Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь, передает РИА Новости.

Он признал, что закрытие Венгрией границ для зерна из Украины может повлечь за собой разбирательства. В то же время Надь подчеркнул, что «интересы венгерских фермеров на первом месте».

По словам главы венгерского Минсельхоза, он обсудил данный вопрос вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом. В частности, было решено, что Будапешт и Киев должны заключить соглашение, в соответствии с которым Украина не будет отправлять, а Венгрия — получать зерно.

Ранее сообщалось, что шесть фермерских профсоюзов призвали ЕС ограничить импорт украинской агропродукции.