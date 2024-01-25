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16:20, 25 января 2024Силовые структуры

Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор бывшему губернатору Белозерцеву

Защита обжалует приговор экс-губернатору Белозерцеву и экс-сенатору Шпигелю

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Защита осужденных по делу о взятке бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бывшего сенатора Бориса Шпигеля намерена обжаловать приговор суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шпигеля Залину Фарниеву.

По словам защитницы, они не согласны с решением и будут подавать апелляцию.

Ранее Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии, а бывшего сенатора и главу группы фармацевтических компаний «Биотек» Бориса Шпигеля — к 11 годам колонии общего режима за получение и дачу взятки соответственно. Их обоих также лишили государственных наград и назначили штраф в размере 450 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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