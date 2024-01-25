ФСБ сообщила о приговоре собиравшемуся примкнуть к террористам

УФСБ: суд приговорил к 11 годам за терроризм мужчину, задержанного в Астрахани

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 23-летнего жителя Московской области Саиджона Холикзоду, который собирался выехать в Сирию и вступить там в запрещенную на территории России международную террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Астраханской области.

Он признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что мужчина планировал отправиться в Сирию и там примкнуть к террористам. При пересечении госграницы он был задержан под Астраханью.

24 января сообщалось, что в Ингушетии возбудили дело против 41-летнего местного жителя, участвовавшего в террористической организации. По данным следствия, в январе 2017 года мужчина уехал в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков.