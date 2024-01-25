Дума заявила о приглашении на выборы президента депутатов из дружественных стран
Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин отправил 123 приглашения представителям 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом сообщается на официальном портале ГД.
Отмечается, что приглашения были направлены представителям парламентов дружественных стран и международных парламентских организаций.
«Приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования», — отметили в Госдуме.
Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.