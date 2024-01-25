Дума заявила о приглашении на выборы президента депутатов из дружественных стран

Спикер ГД Володин пригласил на выборы президента России представителей 78 стран

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин отправил 123 приглашения представителям 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом сообщается на официальном портале ГД.

Отмечается, что приглашения были направлены представителям парламентов дружественных стран и международных парламентских организаций.

«Приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования», — отметили в Госдуме.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.