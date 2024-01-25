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15:10, 25 января 2024Россия

Дума заявила о приглашении на выборы президента депутатов из дружественных стран

Спикер ГД Володин пригласил на выборы президента России представителей 78 стран

Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин отправил 123 приглашения представителям 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента России. Об этом сообщается на официальном портале ГД.

Отмечается, что приглашения были направлены представителям парламентов дружественных стран и международных парламентских организаций.

«Приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной Думой, Правительством России, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования», — отметили в Госдуме.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В избирательной кампании, как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.

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      Марк Леонов
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