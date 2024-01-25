Из дома в российском городе полился водопад кипятка

С чердака дома в Новосибирске полился водопад кипятка

Из дома в Новосибирске полился водопад из кипятка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил NGS.ru.

Инцидент произошел в четверг, 25 января, в доме, расположенном по адресу улица Троллейная, 31. На записи, снятой жительницей города, можно увидеть, как с чердака деревянного двухэтажного здания на землю стекает мощная струя горячей воды. «Весело у нас тут опять. Водопад бьет сверху», — описала происходящее она.

Представитель управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» рассказал, что сообщений об аварии к ним не поступало. «Слесари перезапускают дом и должны слить горячую воду. В таких домах это делают на улицу, по-другому никак», — пояснил он. В данный момент сотрудники «Сибирской генерирующей компании» (СГК) помогают рабочим отогревать трубопровод.

Ранее стало известно, что в Новосибирске прорвало полувековую трубу, из-за чего на стенах дома образовались трещины, а подъезды залило кипятком.